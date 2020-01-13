Россия увеличила экспорт алкогольных напитков

Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт алкогольной продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в 15 раз. Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России.

Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. Сообщается, что экспорт коньяка, по сравнению с января по июль 2018 года, вырос в 14,8 раз. Также вырос экспорт джина в 4,2 раза, виски – в 2,9 раз, и водки на 6%.

В докладе говорится, что экспорт некоторых алкогольных напитков, наоборот, уменьшился. С января по июль 2019 года на 55,5%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, уменьшились поставки за границу ликеров, на 4,5% уменьшился экспорт вина, пишет RT.

Российский алкоголь, в основном, поставляется на Украину, Китай и Казахстан. Вино из РФ за первые семь месяцев 2019 года было экспортировано в объеме 51,6%, в Китай – 11,5%, в Казахстан – 9,8%. Российское пиво было поставлено на Украину за тот же период в объеме 20,7%, в Казахстан – 19,4%, в Белоруссию – 19,1%.

«Важно понимать, что мировой рынок перенасыщен своей продукцией. Водка и пиво — это два напитка, которые Россия в основном экспортирует. Мы еще прощупываем этот рынок. Сейчас рассматриваются вопросы тех или иных преференций для наших экспортеров. Это здорово, это может помочь нарастить объемы экспорта. Не в три раза, конечно, но нарастить экспорт крепкого алкоголя, возможно, удастся на 50—60%», - считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиза.

Самый распространенный русский напиток – водку, - больше всего закупают в Великобритании – 18,5%, в Германии – 14,8%, на Украине – 10,3%. По мнению Вадима Дробизы, в ближайшее время объемы экспорта российского алкоголя, возможно, продолжат увеличиваться.