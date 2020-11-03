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Армия на улицах и всеобщий страх: что известно о серии терактов в столице Австрии

Валентин Гвоздев
06:45 03.11.2020
В МВД сообщили о двух погибших и 15 раненых, которые находятся в больницах города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jin Luowei globallookpress

В понедельник вечером, 2 ноября, в столице Австрии произошла серия нападений. Мужчины в масках и с оружием в руках стреляли по людям на улицах. По последним данным, погибли два человека.

Первые сообщения о нападении появились в 22.00 по московскому времени. Местные СМИ сообщили об атаке на синагогу в центре Вены. Следом по местным телеканалам идут сообщения о якобы захвате одного из отелей. Спустя некоторое время, становится очевидно – это спланированная атака. Сообщения о стрельбе поступают из шести разных районов города.

«Просто из ниоткуда появляется некто и начинает стрелять в людей. Мой друг куда-то пропал. Я побежал в сторону Штефансплац, и за этим домом был еще один террорист, который просто по людям», - рассказал очевидец Ян Акбари.

На кадрах с камер наблюдения можно разглядеть, как преступник открывает огонь в спину женщине. Другой случайный прохожий пытается спрятаться в оконном проеме, его расстреливают практически в упор из автомата. Затем террорист, возвращается и, пробегая мимо него, добивает раненного из пистолета.

В центр города стянуты десятки полицейских. Спецназ прочесывает ресторан за рестораном, где могут укрываться предполагаемые террористы. На одной из улиц завязывается перестрелка.

В небе над центром города барражирует полицейский вертолет. Жителей города через громкоговорители призывают не покидать свои дома.

Ранее в австрийских СМИ появились сообщения о том, что на одном из террористов, напавших на синагогу, была взрывчатка, и что он якобы подорвал себя. Полиция пока не подтверждает, но и не опровергает эту информацию. С обращением к нации обратился канцлер Австрии Себастьян Курц. Он и глава МВД Австрии уже назвали произошедшее терактом.

«Мы стали жертвой террористической атаки, которая все еще продолжается. Я хочу поблагодарить все спецслужбы, которые рискуют своей жизнью, чтобы восстановить безопасность. Полиции удалось ликвидировать одного преступника, но еще несколько пока в бегах», - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Со вторника, 3 ноября, в Австрии вводится всеобщий локдаун, поэтому накануне, вечером, на улицах Вены было очень много людей. 

«Я услышал выстрелы, посмотрел в окно и увидел, как нападавший забегает в бары и рестораны и стреляет в людей. Этот вечер - последний перед локдауном. С полуночи все бары и рестораны в Австрии будут закрыты в течение следующего месяца. И многие люди воспользовались этой возможностью и вышли на улицы, чтобы посидеть в заведениях.», - рассказал раввин Шломо Хофмайстер.

Президент Франции Эммануэль Макрон, одним из первых в своем Twitter выразил слова поддержки австрийскому народу.

«Мы, французы, разделяем шок и траур австрийцев после нападения в Вене. После Франции, это еще одна дружественная страна, которая подвергается нападению. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни перед чем не уступим», - написал Эммануэль Макрон.

Соболезнования в Вену направил и МИД РФ. Сейчас дипломаты выясняют есть ли среди пострадавших наши соотечественники. Информация о погибших к этому часу рознится. Сначала поступали данные о семи жертв теракта. Позже в МВД сообщили о двух погибших и 15 раненных, которые находятся в больницах города.

На улицы Вены вышла армия. Военнослужащие берут под охрану культурные объекты. Все улицы в центре города перекрыты: прекращена работа метро, занятия в школах во вторник отменили. Спецоперация продолжается. По последним данным, один террорист задержан, разыскивают еще одного.

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