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В Роспотребнадзоре рассказали о риске заражения COVID-19 в лифте

Иван Линдеманн
06:33 03.11.2020
Лифт представляет собой небольшое помещение, которое, скорее всего, не проветривается. В этой связи в нем может относительно долго сохраняться аэрозоль, содержащий вирус.
В Роспотребнадзоре рассказали о риске заражения COVID-19 в лифте
© Фото: pixabay

Есть существенная вероятность заражения COVID-19 в лифте после того, как в нем проехал больной вирусом человек. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Как отметил специалист, лифт представляет собой небольшое помещение, которое, скорее всего, не проветривается. В этой связи в нем может относительно долго сохраняться аэрозоль, содержащий вирус.

«Несомненно, риск заражения коронавирусом в лифте после того, как там проехал больной человек, есть. Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое», - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сохранение антител к COVID-19 до пяти месяцев не вызывает никакого сомнения. В ведомстве отметили, что сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение четырех месяцев, были обусловлены ограниченным сроком наблюдения.

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