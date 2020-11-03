В Роспотребнадзоре рассказали о риске заражения COVID-19 в лифте

Есть существенная вероятность заражения COVID-19 в лифте после того, как в нем проехал больной вирусом человек. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Как отметил специалист, лифт представляет собой небольшое помещение, которое, скорее всего, не проветривается. В этой связи в нем может относительно долго сохраняться аэрозоль, содержащий вирус.

«Несомненно, риск заражения коронавирусом в лифте после того, как там проехал больной человек, есть. Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое», - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сохранение антител к COVID-19 до пяти месяцев не вызывает никакого сомнения. В ведомстве отметили, что сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение четырех месяцев, были обусловлены ограниченным сроком наблюдения.