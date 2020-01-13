На Филиппинах началась массовая эвакуация из-за извержения вулкана

Массовая эвакуация в данный момент происходит на Филиппинах: десятки человек покидают свое жилье. Причиной тому стал вулкан Тааль, который расположен вблизи столицы страны Манилы. Столб пепла уже сейчас достиг высоты в один километр.

Более того, также было прервано авиасообщение. Уровень опасности оценили в четыре балла из пяти возможных - это означает, что в ближайшее время может начаться извержение лавовых потоков.

Жителей городов, расположенных близко к вулкану, призвали как можно скорее оставить свои дома и укрыться в отдаленных районах. По данным местного института сейсмологии, в зоне потенциальной опасности находятся более 300 тысяч человек.

Самое масштабное извержение Тааля было зафиксировано более века назад: тогда за 10 минут облако раскаленного газа и пепла уничтожило все живое в радиусе десятка километров. Жертвами стали около 1,5 тысячи человек.