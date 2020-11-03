В МВД Австрии заявили об усилении мер безопасности по всей стране

На всей территории Австрии усилены меры безопасности, в том числе и на границе. Основное внимание сконцентрировано на центре Вены, где вечером в понедельник произошла стрельба. Об этом заявил представитель МВД страны Гаральд Зерес.

«Предприняты усиления персонала по всей стране, на границах. Фокус, конечно, на всей стране. Но в таких ситуациях нужно, поскольку доступное число персонала ограничено, определять отдельные зоны, которые охраняются сильнее. В данном случае центральные районы Вены, где и находятся шесть точек, где произошли нападения», - приводит РИА Новости слова Зереса.

По словам представителя МВД, власти призывают граждан по всей стране не выходить на улицу без особой необходимости.

В понедельник около синагоги в центре Вены произошла стрельба. Как сообщали СМИ, были также атакованы еврейский культурный центр и ресторан. Министр внутренних дел Австрии назвал произошедшее терактом и заявил, что в нападении участвовали несколько злоумышленников. Также сообщалось, что в результате нападений скончались два человека.