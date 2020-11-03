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Пояс со взрывчаткой у ликвидированного в Вене террориста оказался муляжом

Роман Захаров
05:53 03.11.2020
В понедельник, 2 ноября, в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой.
Пояс со взрывчаткой у ликвидированного в Вене террориста оказался муляжом
© Фото: Georges Schneider, globallookpress

Пояс со взрывчаткой у ликвидированного полицией Вены террориста, вероятнее всего, был муляжом. Такое заявление сделал бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг.

«Нападавший был ликвидирован. Полиция работала возле ресторана, чтобы подтвердить или опровергнуть версию, что у него под курткой находился пояс со взрывчаткой. Похоже, что это был муляж. Вещество проверяют специалисты», - сказал чиновник в эфире ORF.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из нападавших якобы подорвался на взрывчатке, которая была прикреплена к поясу. Власти города не подтвердили это, заявив, что преступник был застрелен, однако не исключили, что такой пояс у него мог быть.

В понедельник, 2 ноября, в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки стала местная синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что произошедшее является террористическим актом.

Как позже заявили в МВД Австрии, один из нападавших был нейтрализован, по меньшей мере еще одного ищут.

По данным администрации Вены, в результате атаки погибли два человека, пострадали не менее 15, семь из которых получили серьезные ранения и находятся в больницах.

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