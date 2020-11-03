Врач рассказал, кто получит максимальную защиту от коронавируса

Даже высокие значения антител в организме человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, не должны давать ложного чувства безопасности. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

При этом специалист подчеркнул, что укрепить защитный барьер можно при помощи вакцинации, а лучшую защиту, по его словам, получат те, кто переболел COVID-19, а после сделал прививку.

«Даже те люди, которые переболели COVID-19 и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания. Они получат больше защиты», - высказал свое мнение врач.

Болибок также напомнил, что выработка антител зависит и от формы течения болезни, и людям, переболевшим в легкой форме или, напротив, в самой тяжелой, вакцинация, по словам специалиста, необходима.

«Как мы знаем, не у всех переболевших высокие титры антител. Есть люди, которые перенесли коронавирус в скрытой форме, у них титр антител слабенький. Но и у тех, кто переболел в тяжелой форме и получал высокие дозы стероидных гормонов, титр тоже слабенький. Конечно, если им ввести вакцину, то у них титр поднимется, они будут лучше защищены в дальнейшем», - объяснил медик свою позицию.

Всего с начала пандемии в РФ было зарегистрировано 1 655 038 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Для Москвы этот показатель составляет 434 205.

Только за минувшие сутки в российской столице скончались 63 пациента, у которых ранее обнаружили COVID-19.