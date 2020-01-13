МИД Ирана призвал Трампа не позорить персидский язык

В Министерстве иностранных дел Ирана раскритиковали пост Дональда Трампа в Twitter, написанный на фарси. Официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Аббас Мусави заявил, что таким образом президент США позорит язык.

У себя в Twitter он написал, что руки Трампа запачканы угрозами, санкциями и террором в отношении народа Ирана. Кроме того, Мусави усомнился, что американский лидер поддерживает митингующих в исламской республике граждан, отметив, что несколькими днями ранее их лидер, генерал Касем Сулеймани, был убит военными США.

В субботу, 12 января, Трамп опубликовал у себя в Twitter пост на персидском языке. В нем он выразил поддержку иранскому народу, который устроил протестные акции сразу в нескольких городах страны.

Они вспыхнули после того, как власти Ирана взяли на себя вину за упавший под Тегераном украинский самолет. В исламской республике объяснили, что системы ПВО приняли Boeing за крылатую ракету.

Трамп назвал иранский народ храбрым и многострадальным, а выход на улицы – вдохновляющим.

Напомним, ухудшение ситуации на Ближнем Востоке произошло 3 января, после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада.

Восьмого января Иран принял ответные меры и нанес удар по военным базам США в Ираке.