В стране и мире Эпидемический порог по ОРВИ превышен в 47 регионах страны Ян Брацкий На сегодняшний день в России от гриппа привиты более 49,4 миллиона человек. © Фото: pixabay.com В 47 регионах Российской Федерации отмечено превышение эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. На сегодняшний день в России от гриппа привиты более 49,4 миллиона человек, добавили в Роспотребнадзоре. Эти цифры соответствуют 33,7% численности всего населения страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика