Боевики обстреляли Алеппо из минометов после введения режима прекращения огня

В Сирии практически в центре провинции Алеппо упали 25 мин, пущенные боевиками после введения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. По мнению сирийских властей, стреляли с юго-запада.

В городской госпиталь поступают пострадавшие и их родственники. В результате обстрела три человека погибли и 12 пострадали. Двухлетнему мальчику осколки от взрыва попали в голову и повредили лицо и шею. Врачи борются за его жизнь.

Боевики организовали огневые точки прямо неподалеку от домов мирных жителей. В поселке Захра не бывает спокойных ночей, он в осаде. Окна домов разбиты, на улицах лежат газовые баллоны, которые не взорвались. Боевики стреляют даже по женщинам и детям, люди гибнут практически ежедневно.

Поселок Захра считался одним из самых богатых и престижных населенных пунктов Сирии. Сейчас здесь проходит линия фронта, поэтому многие бросили свои дома и уехали. По информации сирийских военных, боевики перебросили из Идлиба несколько реактивных установок, поэтому скоро в Захре все может стать еще хуже.

Незаконные вооруженные формирования не прекращают также и обстрелы позиций Вооруженных сил Сирии, провоцируя их на ответные действия.