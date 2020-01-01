Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пентагоне оценили заявления лидера КНДР о новом вооружении

Наталия Майорова
03:46 01.01.2020
Помпео выразил надежду на то, что глава КНДР «изберет иной путь».
В Пентагоне оценили заявления лидера КНДР о новом вооружении
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Соединенные Штаты в свете заявлений Северной Кореи о готовности представить новое стратегическое вооружение рассчитывают, что Пхеньян не будет предпринимать шаги, которые могут привести к конфликту. С таким сообщением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он выразил надежду на то, что глава КНДР Ким Чен Ын «изберет иной путь».

«Мы надеемся, что он сделает верный выбор, что он выберет мир и процветание, а не конфликт и войну», - цитирует его The New York Times.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем представит новое стратегическое вооружение. В свою очередь, заместитель главы МИД КНДР Ли Тэ Сон заявил о наличии у Пхеньяна «рождественского подарка» для США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.12.2019, 07:49
Рост пенсий и цен на алкоголь: что изменится в жизни россиян с 1 января
Дата31.12.2019, 15:10
Самые зрелищные военные видео 2019 года
Дата31.12.2019, 15:35
FIFA с 2020 года планирует изменить футбольные правила
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.12.2019, 13:04
Названы сроки прибытия к месту дислокации первой системы С-350 «Витязь»
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:17 В стране и мире
Глава Пентагона анонсировал переброску военнослужащих США в Ирак
04:01 В стране и мире
Эндокринолог рассказала, как правильно начать утро 1 января
03:46 В стране и мире
В Пентагоне оценили заявления лидера КНДР о новом вооружении
03:00 В стране и мире
В аккаунте Заворотнюк появилось обращение к поклонникам
02:58 В стране и мире
В России вступил в силу нулевой НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В аккаунте Заворотнюк появилось обращение к поклонникам
Названа смертельная опасность неправильного сна
Импланты, картофель фри и много васаби: названы самые необычные диагнозы 2019 года
Эндокринолог рассказала, как правильно начать утро 1 января
Видео
Места древних кораблекрушений у берегов Сирии обнаружили крымские археологи
Видео
Метель внутри автобуса: необычные последствия ДТП под Норильском попали на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.