В Пентагоне оценили заявления лидера КНДР о новом вооружении

Соединенные Штаты в свете заявлений Северной Кореи о готовности представить новое стратегическое вооружение рассчитывают, что Пхеньян не будет предпринимать шаги, которые могут привести к конфликту. С таким сообщением выступил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он выразил надежду на то, что глава КНДР Ким Чен Ын «изберет иной путь».

«Мы надеемся, что он сделает верный выбор, что он выберет мир и процветание, а не конфликт и войну», - цитирует его The New York Times.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем представит новое стратегическое вооружение. В свою очередь, заместитель главы МИД КНДР Ли Тэ Сон заявил о наличии у Пхеньяна «рождественского подарка» для США.