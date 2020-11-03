Глава СВР рассказал о попытках США расколоть сотрудничество РФ и Китая

Российская Служба внешней разведки отмечает попытки властей США с помощью провокаций расколоть сотрудничество РФ и Китая. Такое заявление сделал директор СВР Сергей Нарышкин.

«Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, государственного департамента беседуют со своими партнерами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество», - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Ранее руководитель Службы внешней разведки сообщил, что США готовят «революционный» сценарий для Молдавии. При этом он особо отметил, что Вашингтон продолжает бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ.

Нарышкин также обратил внимание на то, что американцы предпринимают «грубые попытки» повлиять на ситуацию в Белоруссии и Киргизии.