В Вене скончалась пострадавшая в результате теракта женщина

Число жертв теракта в Вене выросло до двух человек. В больнице от полученных огнестрельных ранений скончалась женщина. Об этом сообщил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг.

«После этого ужасного преступления, после убийства мужчины, скончалась женщина. Это значит, что речь идет о двух погибших. Пятнадцать человек были доставлены в госпитали, семерым тяжело пострадавшим оказана помощь. Надеюсь, они вскоре смогут покинуть больницы», - заявил Людвиг в эфире телеканала ORF.

Трагедия в Вене разыгралась накануне вечером. Вооруженная группа неизвестных устроила стрельбу у синагоги. По данным полиции, злоумышленники организовали шесть нападений в различных местах столицы.

В министерстве внутренних дел страны произошедшее назвали терактом. По данным правоохранителей, один нападавший был нейтрализован, как минимум еще одного злоумышленника ищут.