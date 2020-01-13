Во Владивостоке проверяют школы в связи с угрозой взрыва
Учеников и учителей эвакуировали в безопасные места.
© Фото: Bodo Schackow, dpa, Globallookpress
Сотрудники кинологической службы проверяют школы во Владивостоке после сообщений о минировании. В настоящий момент проверяются 10 учебных заведений.
«На месте работают кинологи с собаками. Была оперативно организована эвакуация детей и персонала. Идет проверка каждого сообщения, специалисты проверяют здания школ», - цитирует РИА Новости слова представителя местной мэрии.
Напомним, ранее также из-за сообщений о минировании в Хабаровске эвакуировали 62 тысячи детей из 70 школ и одного детского сада. В учебных заведениях также начали проверки по факту случившегося.