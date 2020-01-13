Во Владивостоке проверяют школы в связи с угрозой взрыва

Напомним, ранее также из-за сообщений о минировании в Хабаровске эвакуировали 62 тысячи детей из 70 школ и одного детского сада. В учебных заведениях также начали проверки по факту случившегося.

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