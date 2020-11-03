В Алеппо возведут новый микрорайон для беженцев и многодетных семей

В сирийском Алеппо на 68 гектарах развернулась стройка нового микрорайона с бесплатным жильем для беженцев. Предполагается, что после завершения строительства в новые квартиры смогут заехать 7,5 тысяч человек, лишившихся крыши над головой в результате боевых действий.

Микрорайон получит название Аль-Маасарания. Он станет одним из самых амбициозных проектов сирийского правительства и обойдется казне в более чем миллиард сирийских фунтов (порядка 60 миллионов рублей).

Планом строительства предусмотрено возведение школ и детских садов, поскольку в приоритетном порядке будут заселять не только беженцев, но и многодетные семьи.

«Район, который мы строим, рассчитан на бедные семьи. Они смогут взять льготную ипотеку, постепенно ее выплачивая с помощью государства... Мы строим девять шестиэтажных зданий. На каждом этаже будет шесть квартир», - объяснил инженер строительной компании Раджап Лаали.

Сейчас в Алеппо установилась мирная жизнь. В город постепенно стали возвращаться бежавшие от войны местные жители. О том, как российским военным удалось достигнуть такого результата, ранее подробно рассказывала «Звезда».