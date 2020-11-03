Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

В Алеппо возведут новый микрорайон для беженцев и многодетных семей

Роман Захаров
04:37 03.11.2020
После завершения строительства в новые квартиры смогут заехать 7,5 тысяч человек.
В Алеппо возведут новый микрорайон для беженцев и многодетных семей
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В сирийском Алеппо на 68 гектарах развернулась стройка нового микрорайона с бесплатным жильем для беженцев. Предполагается, что после завершения строительства в новые квартиры смогут заехать 7,5 тысяч человек, лишившихся крыши над головой в результате боевых действий.

Микрорайон получит название Аль-Маасарания. Он станет одним из самых амбициозных проектов сирийского правительства и обойдется казне в более чем миллиард сирийских фунтов (порядка 60 миллионов рублей).

Планом строительства предусмотрено возведение школ и детских садов, поскольку в приоритетном порядке будут заселять не только беженцев, но и многодетные семьи.

«Район, который мы строим, рассчитан на бедные семьи. Они смогут взять льготную ипотеку, постепенно ее выплачивая с помощью государства... Мы строим девять шестиэтажных зданий. На каждом этаже будет шесть квартир», - объяснил инженер строительной компании Раджап Лаали.

Сейчас в Алеппо установилась мирная жизнь. В город постепенно стали возвращаться бежавшие от войны местные жители. О том, как российским военным удалось достигнуть такого результата, ранее подробно рассказывала «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.