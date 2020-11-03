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«Появился из ниоткуда»: очевидец рассказал об атаке террористов в Вене

Ян Брацкий
04:16 03.11.2020
Молодой человек оказался рядом с террористам и стал свидетелем жестокой расправы над прохожими.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Один из очевидцев вооруженного нападения на жителей Вены рассказал о случившемся. Ян Акбари на своей странице в Instagram поделился с подписчиками подробностями происшествия. Молодой человек мог стать одной из жертв нападения.

«Мы с другом стояли у Штефансплац возле "Zara" и тут из ниоткуда появляется чувак и начинает стрелять в людей. Мой друг куда-то пропал. Я побежал в сторону Штефансплац, а за этим домом был еще один террорист», - рассказал очевидец.

Трагедия в австрийской столице разыгралась накануне вечером. Около 20:00 по местному времени группа неизвестных открыла стрельбу на улице рядом с синагогой.

В это же время выстрелы раздались у ресторана и еврейского культурного центра. Позже СМИ сообщили о захвате заложников в одном из ресторанов и в отеле. Однако эту информацию в МВД страны не подтвердили.

Жертвами нападений, по данным СМИ, стали семь человек, не менее 15 пострадали и были госпитализированы в больницы. Половина из них, сообщают местные телеканалы, находится в тяжелом состоянии.

Комментируя произошедшее, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку спланированным терактом, который еще не завершен и пообещал, что полиция сделает все возможное для поимки преступников.

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