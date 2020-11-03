Робот-манипулятор «Эра»: какие испытания пройдут на МКС после стыковки с модулем «Наука»

В понедельник, 2 ноября, исполнилось 20 лет с того момента, как первый экипаж, состоявший из россиян Сергея Крикалева, Юрия Гидзенко и американца Уильяма Шеперда, прибыл на борт Международной космической станции. За это время на МКС побывали свыше 200 космонавтов и провели тысячи различных экспериментов, которые помогли человечеству в понимании устройства вселенной и разработке новых лекарств и технологий.

В день этого знаменательного события «Звезда» публикует кадры, глядя на которые становится понятно, почему многие космонавты свободное от работы время проводят у иллюминаторов. На записи видно, как солнечные батареи подстраиваются под лучи, филигранно состыковываются объекты, а где-то далеко проплывают океаны и континенты.

МКС облетает земной шар за полтора часа, поэтому рассматривать красивые закаты и рассветы с борта станции можно постоянно. Из развлечений для экипажа предусмотрен также спорт. Физическая нагрузка космонавтам необходима - чтобы не атрофировались мышцы. Согласно регламенту, если вдруг спортивные тренажеры выйдут из строя более чем на месяц, космонавтов нужно будет вернуть на Землю.

«Я рада быть здесь на двадцатилетний юбилей! Думаю, это свидетельство того, что в создании космической станции принимали участие люди, инженеры и ученые из всех стран мира. Это просто невероятно, настоящее научное чудо!», - поделилась впечатлением астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В проекте МКС участвуют 14 стран. Общие затраты на данный проект за двадцать лет превысили сто миллиардов долларов. Из-за столь высокого финансирования руководство космических агентств разных государств неоднократно задумывалось о целесообразности использования станции. Но срок службы в итоге продлили до 2024 года, и уже обсуждается вопрос о его увеличении до 2028 года.

Сергей Крикалев - Герой России, Герой СССР. Он был в составе самой первой экспедиции на МКС. Именно Крикалев с коллегами подготавливал станцию к постоянному пребыванию: активация систем, расконсервирование оборудования, прием новых грузов с Земли.

«Первая задача, которая у нас стояла, это организовать телевизионный репортаж. Поэтому мы должны были залезть за панели, найти кабель, по которому должны были подключаться телекамеры, установить камеру, наладить системы и каналы связи», - вспоминает сейчас он.

История МКС началась с одного сектора - российского модуля «Заря», и лишь потом к нему пристыковались американские, европейские и японский. Длина станции на момент создания была всего 23 метра, сейчас она в пять раз больше. На МКС побывал 241 космонавт. Специалисты выполнили более двух тысяч сложнейших экспериментов. Подавляющая часть - в сфере биологии, а также технологии освоения космоса.

Не исключено, что скоро стандартный рацион космонавтов, состоящий из всевозможных тюбиков со снедью и консервов, останется в прошлом. Ведь сейчас на орбите тестируют 3D принтер, способный создавать белковую пищу из клеток животных и рыб.

В 2021 году на МКС появится новая лаборатория - модуль «Наука», созданный Роскосмосом и Европейским космическим агентством. Ключевым инструментом на аппарате станет робот-манипулятор «Эра», с помощью которого можно будет переносить оборудование и материалы из герметичной части станции на поверхность и обратно, не выходя при этом в открытый космос.