Световой маятник: жители Мурманска проводили полярную ночь и встретили полярный день

В Мурманске закончилась 40-дневная полярная ночь. Сотни местных жителей встретили первый в наступившем 2020 году рассвет по традиции - на так называемой «Солнечной горке», самой высокой точке города.

Все время до этого дня в Мурманске стояла полярная ночь, время кромешной темноты. Это тяжело морально и физически, ведь именно в этот период наступает инверсия сна - время, когда вечером не уснуть, а утром - не открыть глаза. Местные жители ждали солнечного чуда 40 дней.

Мурманчане дождались, световой маятник запущен: отныне с каждым новым днем небо будет становиться все солнечнее на 15-20 минут, и так вплоть до начала другого уникального природного явления – полярного дня, когда Солнце не будет заходить за линию горизонта, и которое продлится в Марманске 62 дня.