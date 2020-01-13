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Реставрация лазером: в Петербурге придумали новый способ восстановления предметов старины

Иван Линдеманн
03:34 13.01.2020
Пока что лазерный импульс проверяют на мраморе и бумаге, впоследствии его будут использовать для восстановления скульптур и памятников из гипса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские ученые разработали лазер, способный реставрировать предметы старины. Новинку уже активно используют, но пока только экспериментально.

На кадрах видно, что масляная краска, которой в советское время покрыли барельеф фасада здания VIIl века, не устояла перед лазерным лучом.  Загрязняющее вещество под воздействием высокой температуры испарилось. При этом сам материал остался невредимым.

Такое свойство лазерных импульсов науке было известно и раньше, но в реставрации различного рода памятников применяется только в последнее время.

Свои эксперименты ученые электротехнического университета «ЛЭТИ» проводят не только на мраморе и камнях, но и на книгах, а также других печатных изданиях. Площадкой для исследований стал Санкт-Петербургский государственный академический Институт живописи, архитектуры и скульптуры им. И.Е. Репина

«Мы смогли предложить такие селективные решения, которые в процессе применения лазера при очистке документов позволяют сохранить типографский текст, надписи, рисунки. Любую графическую информацию выводят из зоны лазерной обработки», - рассказал «Звезде» профессор кафедры лазерных измерительных систем Вадим Парфенов.

В перспективе лазер может применяться при реставрации скульптур и памятников из гипса. Последний является пористым материалом, который хорошо впитывает в себя грязь и пыль. При этом очищать его традиционными способами, то есть с помощью химических растворов, нельзя – это приведет к разрушению материала.

Еще одна область применения лазерных технологий – реставрация живописи.

«С помощью лазера мы сможем более безопасно раскрывать живопись от поздних наслоений. Насколько удастся с помощью лазерного импульса расслоить пленку лака или еще каких-то загрязнений – это пока еще вопрос открытый», - отметил проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного академического Института живописи, архитектуры и скульптуры им. И.Е. Репина

На экспериментальных этапах очистку лицевых сторон картин и икон лазеру пока не доверяют. Альтернативой высоким технологиям по-прежнему остаются микроскоп, глазной скальпель и твердая рука реставратора.

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