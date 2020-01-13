В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали 62 тысячи школьников

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали все школы и один детский сад. В общей сложности, из зданий вывели 62 тысячи детей.

Срочной эвакуации подверглись 70 школ и один детсад, являющийся филиалом одной из них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии Хабаровска.

Отмечается, что эвакуированных школьников разместили в административных зданиях, а в школах, в которых якобы были заложены взрывные устройства, в данный момент проводится проверка взрывотехниками.