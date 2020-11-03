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Уфолог обнаружил на снимках NASA «место крушения НЛО» на Марсе

Роман Захаров
03:16 03.11.2020
Замеченный на фото специалистом из Тайваня объект имеет форму диска.
Уфолог обнаружил на снимках NASA «место крушения НЛО» на Марсе
© Фото: pixabay

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг утверждает, что нашел место крушения корабля инопланетян на Марсе. Свое открытие специалист сделал во время изучения фотоархивов NASA. 

По словам Уоринга, замеченный им на снимках НЛО имеет форму диска и похож на объект, над которым работал Боб Лазар в месте под названием «Area S4» недалеко от Зоны 51 (Невада, США).

«Это доказательство того, что у пришельцев на Марсе был космический корабль», - приводит заявление уфолога издание Express.

Уоринг также дал ссылку на исходную фотографию, предупредив, что снимок весит около 110 мегабайт.

Боб Лазар - американский конструктор реактивных автомобилей. В 1989 году он рассказал, что участвовал в экспериментальных полетах на летающей тарелке в Зоне 51.

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