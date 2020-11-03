Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дела семейные: почему Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете

Диана Сирази
02:07 03.11.2020
Суд посчитал доказанными все 17 пунктов насилия над актрисой Эмбер Херд со стороны Деппа.
Дела семейные: почему Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете
© Фото: Mark Thomas, globallookpress

Перед зданием Высокого суда в Лондоне собралась толпа фанатов Джонни Деппа. Они ждали вердикта по делу, в рамках которого Депп требовал от издания The Sun 50 миллионов долларов за то, что они подробно осветили на своих страницах заявления экс-супруги актера Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии. Артист при этом настаивает, что версия бывшей жены является клеветой.

Сегодня пары в суде не было, решение принималось удаленно. В итоге Джонни Депп проиграл спор с таблоидом, так как все 17 пунктов насилия над актрисой суд посчитали доказанными.

А все начиналось по законам любовного жанра: Депп познакомился на съемках с Херд, которая моложе его на 23 года. Однако всего год спустя после свадьбы актриса сообщила о насилии со стороны мужа.

Джонни утверждал, что пальцем не трогал Эмбер, а ее действия назвал пиар-ходом. На защиту Деппа встали даже его бывшие жены – Ванесса Паради, Вайнона Райдер, а также коллеги.

На стороне Эмбер Херд выступили таблоиды и весь напор движения Me too. Ее адвокаты старались раздуть дело до масштабов скандала с Харви Вайнштейном. И вот результат: после долгих разборок контракт с Джонни Деппом разорвала студия Disney.

Из «Пиратов Карибского моря» актера изгнали, несмотря на то, что он сыграл в пяти картинах, а его зарплата достигала почти 100 миллионов долларов за фильм. Но это не все убытки: еще отступные бывшей жене в размере семи миллионов долларов и расходы на судебный процесс.

Депп судился с бывшей женой не из-за денег, ему важна была репутация и восстановление честного имени. Но не получилось.

Сейчас под угрозой оказались и съемки артиста в продолжении «Фантастических тварей».

Но для многих зрителей, несмотря на скандал, Джонни остается любимым актером. Фанаты уже заявили, что новым «Пиратам» без Деппа объявляют бойкот: на фильм без любимого актера они не пойдут.

В деле еще не поставлена точка, так как адвокаты артиста планируют обжаловать решение Высокого суда. У пары впереди еще одно разбирательство, которое пройдет в Америке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.