Дела семейные: почему Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете Диана Сирази Суд посчитал доказанными все 17 пунктов насилия над актрисой Эмбер Херд со стороны Деппа. © Фото: Mark Thomas, globallookpress Перед зданием Высокого суда в Лондоне собралась толпа фанатов Джонни Деппа. Они ждали вердикта по делу, в рамках которого Депп требовал от издания The Sun 50 миллионов долларов за то, что они подробно осветили на своих страницах заявления экс-супруги актера Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии. Артист при этом настаивает, что версия бывшей жены является клеветой. Сегодня пары в суде не было, решение принималось удаленно. В итоге Джонни Депп проиграл спор с таблоидом, так как все 17 пунктов насилия над актрисой суд посчитали доказанными. А все начиналось по законам любовного жанра: Депп познакомился на съемках с Херд, которая моложе его на 23 года. Однако всего год спустя после свадьбы актриса сообщила о насилии со стороны мужа. Джонни утверждал, что пальцем не трогал Эмбер, а ее действия назвал пиар-ходом. На защиту Деппа встали даже его бывшие жены – Ванесса Паради, Вайнона Райдер, а также коллеги. На стороне Эмбер Херд выступили таблоиды и весь напор движения Me too. Ее адвокаты старались раздуть дело до масштабов скандала с Харви Вайнштейном. И вот результат: после долгих разборок контракт с Джонни Деппом разорвала студия Disney. Из «Пиратов Карибского моря» актера изгнали, несмотря на то, что он сыграл в пяти картинах, а его зарплата достигала почти 100 миллионов долларов за фильм. Но это не все убытки: еще отступные бывшей жене в размере семи миллионов долларов и расходы на судебный процесс. Депп судился с бывшей женой не из-за денег, ему важна была репутация и восстановление честного имени. Но не получилось. Сейчас под угрозой оказались и съемки артиста в продолжении «Фантастических тварей». Но для многих зрителей, несмотря на скандал, Джонни остается любимым актером. Фанаты уже заявили, что новым «Пиратам» без Деппа объявляют бойкот: на фильм без любимого актера они не пойдут. В деле еще не поставлена точка, так как адвокаты артиста планируют обжаловать решение Высокого суда. У пары впереди еще одно разбирательство, которое пройдет в Америке.