Опубликован редкий снимок удара молнии в самый высокий небоскреб ОАЭ

В Сети опубликовали фото молнии, попавшей в шпиль самого высокого небоскреба Объединенных Арабских Эмиратов Бурдж-Халифа. Кадр продемонстрировал шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

На запечатленном моменте отчетливо видно, как в находящееся по центру кадра здание бьет разряд молнии. Природное явление выглядит необычно на фоне пурпурного ночного неба ОАЭ. Снимок опубликован в Instagram шейха.

© faz3, Instagram

Отмечается, что в Эмиратах затопило несколько городских трасс из-за сильного ливня, что практически парализовало дорожное движение. Также были отменены несколько рейсов в аэропортах. Синоптики прогнозируют прекращение разгула стихии не ранее начала недели.