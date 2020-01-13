СМИ: Минтранс может запретить гражданам с судимостью работать в такси

Министерство транспорта России разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые ужесточат требования к таксистам. В частности, заниматься перевозкой людей хотят запретить ранее судимым гражданам. Об этом сообщает «Российская газета»

В настоящее время бывшие заключенные не могут работать, например, в школах, на стратегических предприятиях, состоять на госслужбе. Зачастую их не берут даже туда, где законом это не запрещено, потому что бывший осужденный всегда находится как бы под подозрением.

Одним из немногих вариантов для этой категории граждан оставалась работа в такси. Но, как рассказал адвокат Вячеслав Голенев, зачастую пассажиры испытывают опасения при вызове такси. Инициатива Минтранса, по его мнению, сделает поездки более безопасными.

На рассмотрение правительства изменения в нормативные акты планируют внести в июле 2020 года. Если их примут, то агрегаторы такси будут обязаны требовать у соискателей справку на наличие судимости.

По мнению Голенева, законопроект нужно еще тщательно проработать и распространить ограничение только на тех, кто был осужден за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления сексуального характера.