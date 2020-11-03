«Стрельба рядом с нами»: Нетребко раскрыла подробности серии терактов в Вене

В центре Вены, где вечером 2 ноября произошла стрельба, сейчас тихо. Об этом рассказала российская оперная певица Анна Нетребко, которая находится в австрийской столице.

«У нас тут произошла стрельба, прямо рядом с нами. С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, слышала крики. Мы ждем новостей. Сейчас здесь уже тихо, очень-очень тихо. Посмотрим, что произойдет», - поделилась она в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что около синагоги в центре Вены произошла стрельба. Есть также неподтвержденная информация, что атаки происходили сразу в шести городских локациях.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер уже назвал произошедшее терактом и заявил, что в нападении участвовали несколько злоумышленников. Он также рассказал, что в результате ЧП есть жертвы и призвал жителей столицы не покидать свои дома.

Позже появились сообщения о задержании четверых нападавших. В то же время, по словам главы австрийского МВД, спецоперация еще не закончена, поскольку на свободе продолжают находиться хорошо вооруженные бандиты. Помимо этого, министр рассказал, что к оперативным мероприятиям были подключены военные.