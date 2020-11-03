К Белому дому стягивают усиленные наряды полиции

К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции. Несколько десятков стражей порядка уже рассредоточились на прилегающей улице, почти полностью заполненной людьми.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на собственного корреспондента на месте событий, пришедшие поют и танцуют, они также принесли с собой плакаты. Полиция пока не вмешивается в происходящее.

В США 3 ноября проходят выборы президента страны. За кресло главы Белого дома борются действующий американский лидер - республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.