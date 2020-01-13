Путин обсудил с Меркель московскую встречу по Ливии

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопрос конфликта в Ливии. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Путин и Меркель обсудили процесс подготовки к предстоящей международной конференции в Берлине, перед участниками которой встанет вопрос урегулирования ливийского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также отмечается, что российский лидер проинформировал германскую коллегу о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о достигнутых во время переговоров по Ливии в Москве договоренностях. Как сообщил глава МИД РФ, представители конфликтующих сторон подписали итоговый документ, но маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время.