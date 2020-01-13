Момент удара молнии в пепельное облако вулкана на Филиппинах попал на видео
Раз за разом крупные молнии пронизывают поднявшееся вверх облако пепла.
© Видео: franckeydelenard, Instagram © Фото: franckeydelenard, Instagram
Извержение вулкана Тааль, проснувшегося на Филиппинах, попало на видео. На кадрах запечатлен огромный столб пепла, поднявшийся ввысь.
В ролике видно, как внутри пепла мелькают крупные молнии. Раз за разом они пронизывают облако снизу вверх, а затем ударяют в стороны. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте franckeydelenard.
Напомним, вследствие пробуждения вулкана эвакуировали три расположенные рядом с ним деревни. В радиусе 14 километров срочно вывезли всех людей. По информации местных СМИ, жертв в результате извержения нет. по мнению экспертов, активность вулкана значительно повысилась с приходом 2020 года.