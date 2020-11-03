В Москве за сутки умерли 68 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки умерли 68 человек, у которых был обнаружен коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в российской столице достигло 7 004.

В Москве с начала пандемии было зарегистрировано 439 355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Для России этот показатель составляет 1 673 686. За все время в стране скончались 28 828 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета американского штата Техас выявили 285 новых мутаций коронавируса. Исследователи, в частности, отметили, что большая часть из них не оказывает значительного влияние на течение болезни, но одна все-таки способна сделать COVID-19 более заразным.