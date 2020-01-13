Эксперт рассказал, в каком возрасте россияне становятся несчастными

Во всех странах мира «кривая счастья» выглядит как буква U. Низшей точки она достигает в середине жизни. К такому выводу пришел профессор Дартмутского колледжа в США Дэвид Бланчфлауэр.

В результате проведенных исследований он выяснил, что самым несчастливым возрастом в развитых странах мира , в число которых входят США, Канада, Великобритания, Германия, Япония, является 47,2 года.

В России, которую эксперт вместе с Украиной, Польшей, Турцией и Китаем отнес к развивающимся странам, люди чувствуют себя наименее счастливыми в 48,2 года.

Траектория кривой зависит от благосостояния человека и экономических показателей того государства, в котором он проживает. Во время своего исследования Бланчфлауэр сравнил показатели 132 стран, сообщает Bloomberg.