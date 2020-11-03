Московский драматический театр отменил спектакли с участием Олега Меньшикова

Московский драматический театр имени Марии Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с участием Олега Меньшикова из-за состояния здоровья артиста. Об этом говорится в сообщении театра в Instagram.

«Дорогие зрители, к сожалению, у нас еще одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья», - сказано в публикации.

Администрация культурного заведения также проинформировала посетителей, что билеты на представления, приобретенные в кассе, можно будет вернуть по 6 декабря включительно, а средства за электронные билеты покупателям автоматически возвратят на карты.

В заключение в театре отметили, что остальные спектакли пройдут согласно заявленному репертуару.