Московский драматический театр отменил спектакли с участием Олега Меньшикова
Билеты на представления, приобретенные в кассе, можно будет вернуть по 6 декабря включительно, а средства за электронные билеты покупателям автоматически возвратят на карты.
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Московский драматический театр имени Марии Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с участием Олега Меньшикова из-за состояния здоровья артиста. Об этом говорится в сообщении театра в Instagram.
«Дорогие зрители, к сожалению, у нас еще одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья», - сказано в публикации.
Администрация культурного заведения также проинформировала посетителей, что билеты на представления, приобретенные в кассе, можно будет вернуть по 6 декабря включительно, а средства за электронные билеты покупателям автоматически возвратят на карты.
В заключение в театре отметили, что остальные спектакли пройдут согласно заявленному репертуару.