Лавров: Россия поддерживает Шри-Ланку в стремлении стать крупнейшим торговым центром Азии

Россия приветствует планы нового руководства Шри-Ланки превратить остров в один из крупнейших торгово-финансовых центров Азии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии своего визита в государство.

Он напомнил, что Шри-Ланка находится на пересечении транзитных путей в Индийском океане и в этом контексте значение острова «трудно переоценить».

«Приветствуем планы нового руководства государства во главе с президентом Раджапаксой по превращению острова в один из крупнейших торгово-финансовых центров Азии с упором на развитие транспортной инфраструктуры, модернизацию аграрного сектора, привлечение инвестиций в высокотехнологичные проекты», - сказал министр в интервью ланкийской газете Daily News.

Лавров добавил, что от реализации этих планов выиграет как сама Шри-Ланка, так и ее зарубежные партнеры. По словам главы МИД, Индийский океан должен быть не ареной соперничества, а зоной сотрудничества прибрежных и островных государств, которые совместно создают условия для социально-экономического роста.

Министр иностранных дел России посетит Шри-Ланку 14 января. Он проведет ряд переговоров, в ходе которых будет обсуждаться сотрудничество двух государств в различных сферах.