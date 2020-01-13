Твит на персидском: эксперт объяснил, зачем Трамп подогревает протесты в Иране

Президент США Дональд Трамп, поддерживая иранских протестующих, пытается заставить Иран сесть за стол переговоров по вопросу заключения новой ядерной сделки. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал политолог Басель Хадж Джасем.

«По поводу твита Трампа, это не первый раз, когда он пишет про Иран в Twitter и не первый раз на персидском… Он открыто говорит, что нужно сделать новую сделку, но на условиях США. Трамп выполняет все, что обещал перед президентскими выборами. Все, что он делает, нацелено на то, чтобы заставить Иран вернуться за стол переговоров и заключить новую сделку с новыми условиями», - сказал эксперт.

Басель Хадж Джасем также считает, что, помимо протестов, на иранские власти оказывают давление не очень хорошая экономическая ситуация в стране и новые американские санкции.

На прошлой неделе Трамп опубликовал у себя в Twitter пост на персидском языке. В нем он выразил поддержку иранскому народу, который устроил протестные акции сразу в нескольких городах страны.

Перед этим Дональд Трамп выступил со специальным обращением в Белом доме в ходе которого сообщил, что Соединенные Штаты вводят в отношении Тегерана дополнительные ограничительные меры. Американский лидер также рассказал, что до тех пор, пока он руководит США, Ирану никогда «не будет позволено иметь ядерное оружие».