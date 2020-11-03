Политическая драма и ожидание беспорядков: что происходит на участках в день выбора президента США

Действующий лидер США Дональд Трамп до сих пор остается чуть ли не единственным хозяином Белого дома, кто не развязал войны. Про Джо Байдена мы знаем только то, что он часто забывает, где находится и с кем разговаривает. Мы видели это в предвыборной гонке. Также мы слышали о его не последней роли в госперевороте на Украине и последовавшей гражданской войне в этой некогда нам братской стране.

К слову, уже известно, что на предвыборные кампании политики суммарно потратили 14 миллиардов долларов!

Судя по соцсетям американских звезд - от Леди Гаги до Мадонны и Роберта де Ниро - все они активно призывают голосовать за Байдена, мотивируя это крайне примитивно: голосуй за любовь. Остается вопрос: кто же в таком случае за Дональда Трампа?

В этом году американцы голосовали по почте, на 2 ноября - это 95 миллионов граждан, то есть 70% избирателей. При этом система голосования в США осталась прежней. То есть народ волеизъявляется, но голосуют в итоге выборщики. По идее, они должны голосовать за того, за кого голосует большинство штата, хотя в последний момент эти выборщики могут проголосовать по собственному усмотрению.

В последние дни перед выборами в США распространяют фото, как фанерой заколачивают витрины в больших городах, на случай гражданской войны если Трамп останется на второй срок.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября, в ряде штатов на участках уже идет досрочное голосование. За кресло главы государства борются Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.