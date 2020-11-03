Трамп заявил, что Республиканская партия лидирует на выборах в США

Республиканская партия уверенно идет вперед на выборах в США. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Вирджинии.

По его словам, партия лидируют и в «колеблющихся» штатах.

«Я слышал, что мы хорошо ведем во Флориде, Аризоне и невероятно в Техасе», – заявил он.

В выступлении, которое транслировали ведущие американские телеканалы, он также призвал граждан отказаться от межпартийных распрей.

В досрочном голосовании в США приняли участие более 100 миллионов американцев. В Техасе, Неваде, Вашингтоне, Аризоне, Монтане и Гавайях число поданных досрочно бюллетеней уже превысило явку 2016 года.