В ЦПВС узнали о подготовке новой провокации боевиков в Идлибе

Боевики планируют обстрел в районе населенного пункта Тедиль в Идлибе, чтобы обвинить сирийских военных в ударах по турецким войскам. О готовящейся провокации сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По словам заместителя руководителя ЦПВС Александра Гринкевича, обстрел планируется осуществить из минометов и реактивных систем залпового огня.

«Видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в сети интернет с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск», – сказал Гринкевич на брифинге.

Ранее в ЦПВС сообщили, что террористы намерены совершить авиаудар по гражданским объектам в Идлибе, чтобы обвинить в нем власти страны и российские ВКС.