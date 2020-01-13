«Процесс выходит на иную траекторию»: эксперт оценил переговоры по Ливии в Москве

Документ с уточнениями режима прекращения огня в Ливии, который обсуждался на переговорах первых лиц России и Турции в Москве, вероятнее всего, будет принят. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Иван Стародубцев.

Встреча главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром состоялась в Москве 13 января. По словам Стародубцева, достигнутые договоренности стали очередным шагом политического урегулирования ситуации в Ливии по модели Астанинского процесса.

«Что я имею в виду (говоря об Астанинской модели): во-первых, в центре этого процесса находятся Россия и Турция. Во-вторых, Россия и Турция здесь в определенной степени являются доверенными лицами, поддерживающими противоположные стороны конфликта... И при посредничестве России и Турции противоборствующие стороны садятся за стол переговоров», - объяснил собеседник.

В разговоре он также упомянул об истоках конфликта в Ливии, напомнив, что международное сообщество «грубейшим образом» вмешалось в ход конфликта и устранило политического лидера Муаммара Каддафи.

«В арабском мире есть только одна, пожалуй, страна, которая построена не по племенному признаку, а действительно представляет собой государство - это Египет. Ливия построена по племенному признаку, соответственно, для того, чтобы держать все эти племена в какой-то единой узде, в единой государственной системе, нужен очень сильный лидер», - подчеркнул Стародубцев.

Он отметил, что страны Запада надеялись урегулировать конфликт, поддержав Правительство национального согласия в Триполи, однако таким образом решить проблему не удалось. Потому в ситуацию пришлось вмешаться России и Турции, уточнил политолог.