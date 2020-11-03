Путин одобрил идею объявить Международный год моря в России

Российский лидер Владимир Путин одобрил идею объявить 2023 год в стране Международным годом моря. С предложением к президенту выступил министр транспорта Евгений Дитрих в ходе осмотра Путиным в Санкт-Петербурге нового ледокола «Виктор Черномырдин».

«В принципе, идея хорошая», - подчеркнул Путин, передает ТАСС.

Министр транспорта отметил, что совет Международной морской организации принял решение о проведении в РФ в 2023 году Всемирного дня моря — одного из ежегодных праздников в системе ООН. В связи с этим Дитрих попросил Путина разрешить организацию этого мероприятия и поддержать инициативу.

Президент объяснил, что ничего не имеет против, но при этом он отметил, что необходимо, чтобы не было наложений на какие-либо другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает уникальным ледовым флотом. По его словам, это первенство необходимо постоянно подтверждать и наращивать свои позиции.