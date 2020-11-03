Ограбление или заказное убийство: что выяснило следствие по делу о гибели «колбасного короля» в Подмосковье

Ближайшие месяцы 48-летний житель Москвы Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маргулова, проведет в следственном изоляторе. От дачи показаний мужчина по-прежнему отказывается.

Мавриди задержали накануне вечером. При обыске на его съемной квартире оперативников ждал сюрприз.

«В квартире был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати. На допросе пенсионер сообщил, что он продолжительное время удерживался в квартире и подозреваемый вымогал у него передачу квартиры, расположенной в Москве», – комментирует представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

Пленником оказался бывший адвокат, владеющий недвижимостью в столице и за рубежом. От него, судя по протоколу допроса, требовали переписать квартиру. Сейчас мужчина находится на обследовании в одной из больниц.

Убийство владельца 54-летнего владельца нескольких мясных заводов произошло в ночь с 1 на 2 ноября. Маргулов был достаточно обеспеченным человеком, однако, по словам соседей, на отношениях с другими людьми достаток никак не отражался. Все характеризуют убитого только положительно.

По версии следствия, ночью бизнесмен вместе с женой пошли в баню, не включив охранную сигнализацию. Злоумышленники перелезли через забор, связали мужчину и его жену, стали требовать деньги. Что произошло дальше – еще предстоит выяснить, однако предприниматель получил выстрел в грудь из арбалета. Оружие экзотическое, но для небольшого поселка подобрано идеально. Стреляет арбалет бесшумно, кроме того, на него не нужна лицензия.

Супруге бизнесмена удалось сбежать и позвать на помощь. Полицию вызывали соседи. Мавриди задержали по горячим следам, его сообщника ищут.

Между тем стало известно, что задержанный очень хорошо знаком с бывшей женой застреленного бизнесмена.

«Александр, да, был знаком с Татьяной Маруговой и выполнял техническую работу, то есть занимался ремонтом дома», – рассказывает адвокат женщины Игорь Ким.

Основная версия следствия – ограбление, однако, не исключено, что к ней может добавиться еще одна – заказное убийство.