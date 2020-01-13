В Белом доме рассказали о продолжении переговоров с КНДР

Вашингтон обратился к Пхеньяну с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.

Как рассказал в интервью новостному порталу «Аксиос» помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в последний раз эта тема обсуждалась там в начале октября.

В субботу, 11 января, власти КНДР заявили о готовности к переговорам с США, но только при выполнении северокорейских условий. О чем именно идет речь, в министерстве иностранных дел не уточнили, отметив, что Вашингтон вряд ли на это пойдет.