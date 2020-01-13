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Упавшая корона: с принца Гарри и Меган Маркл сняли полномочия членов королевской семьи

Вадим Синицин
Роман Захаров
21:18 13.01.2020
Елизавета II одобрила желание принца Гарри обрести финансовую независимость.
Упавшая корона: с принца Гарри и Меган Маркл сняли полномочия членов королевской семьи
© Фото: Keith Mayhew, globallookpress

Королева Великобритании Елизавета II согласилась сложить с принца Гарри и его супруги Меган Маркл полномочия старших членов королевской семьи. Таким образом, они больше не относятся к британской короне и не зависят от государственных средств.

Заявление о решении королевы было опубликовано на официальном сайте британской монархии. Елизавета II отметила, что поддерживает Гарри и Меган в их стремлении начать новую жизнь, свободную от обязательств членов королевской семьи.

«Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь в качестве самостоятельной семьи, при этом оставаясь ценной частью моей семьи», - говорится в заявлении королевы.

© globallookpress

После состоявшейся в понедельник встречи с участием Ее Величества, наследника престола принца Уэльского Чарльза, а также принцев Уильма и Гарри, Елизавета II подчеркнула, что ее внук вместе со своей женой не желают в будущем финансово зависеть от королевской семьи и правительства Британии. По словам монарха, принца и его семью ожидает «переходный период», во время которого они будут проживать в Канаде и Соединенном Королевстве.

© globallookpress

В минувшую среду, 8 января, принц Гарри, занимающий шестое место в очереди наследников престола, и его супруга Меган Маркл сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Это означает отказ от большей части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини. 

© globallookpress

Вопросы о том, каким будет новый статус Их Высочеств, чем им будет разрешено заниматься для зарабатывания на жизнь, и как будет обеспечиваться их охрана, пока остаются нерешенными, и последнее слово здесь будет за Елизаветой II.

Согласно заявлению супружеской четы, они планируют проживать как в Великобритании, так и в Канаде, проводя приблизительно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантического океана, при этом выполняя свой долг «перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями».

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