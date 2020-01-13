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«Реверансы в пользу захватчиков»: в Совфеде оценили отказ Варшавы отмечать освобождение от оккупации

Анна Касаткина
21:21 13.01.2020
Член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что Польша постепенно переходит «в стан проигравшего».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Moscow-Live flickr

Отказ Польши отмечать 75-летие освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков и нежелание ехать на форум памяти жертв Холокоста являются  «реверансами в пользу фашистских захватчиков». Об этом в беседе со «Звездой» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, в Польше ни один год пытаются переписать историю Второй мировой войны, так как не хотят признавать освобождение своей страны Красной армией.

«То, что они не будут отмечать, пусть останется на совести тех людей, которые по сути плюнули на могилы своих граждан, которые погибли, освобождая Польшу от фашистских захватчиков, и людей, которые принесли им свободу и независимость», - сказал он.

Джабаров подчеркнул, что Польша таким образом переходит «в стан проигравшего».

«Получается, что они отдают должное той стране, которая начала эту войну. Вместо того, чтобы радоваться, что когда-то Польша стала свободной и получила независимость, они пытаются победителей и как бы поднять из пепла тех, кто воевал на стороне фашистской Германии», - заявил собеседник.

Член Совфеда добавил, что Польша нигде не найдет поддержки подобного образа действий. Израиль, по его словам, не простит подобных «реверансов в сторону оккупантов».

Ранее то, что Варшава не собирается отмечать историческую дату, прокомментировали в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что европейским антифашистам скоро придется «уйти в подполье».

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