В Швейцарии задержали двух человек в связи с терактом в Вене

В швейцарском кантоне Цюрих задержали двух человек в связи с терактом в Австрии. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции города Винтертур. Уточняется, что полиция арестовала двух швейцарцев 18 и 24 лет. На данный момент выясняется, в какой степени связаны арестованные и предполагаемый преступник.

Напомним, в понедельник вечером, 2 ноября, в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о террористическом акте.

Ранее сообщалось, что число жертв теракта в Вене возросло до пяти. В результате полученных ранений умер 21-летний мужчина. Австрийские СМИ уточняют, что четыре пули, выпущенные убийцей, попали молодому человеку в грудь.