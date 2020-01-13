США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Коррупционная деятельность Владимира Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдавии. Сегодня я официально вношу его в санкционный список», - написал Помпео на своей странице в Twitter.

При этом государственный секретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают Молдавию в ее борьбе с коррупцией.

Плахотнюк является одним из самых богатых бизнесменов Молдавии. На родине бывший депутат проходит обвиняемым по двум уголовным делам об отмывании денег в особо крупных размерах.

Ранее в пресс-службе Национального антикоррупционного центра сообщили, что правоохранительные органы Молдавии направили компетентным органам Румынии, США и Великобритании запрос об установлении местонахождения Плахотнюка.