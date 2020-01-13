Ассанжа запечатлели на камеру возле суда в Лондоне
Собравшиеся у здания суда активисты выкрикивали для журналиста слова поддержки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Опубликованы кадры, на которых запечатлен основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вне стен британской тюрьмы. Его удалось снять в автомобиле правоохранителей после судебного заседания в Лондоне.
У суда собралась толпа репортеров и сторонников Ассанжа. На видео слышны выкрики в поддержку журналиста. Сам Ассанж через небольшое окошко слегка улыбается собравшимся и делает приветственный жест.
В Лондоне идут слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks в Соединенные Штаты. Власти США предъявили ему новые обвинения о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи журналиста ему грозит многолетнее тюремное заключение.