Ассанжа запечатлели на камеру возле суда в Лондоне

Опубликованы кадры, на которых запечатлен основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вне стен британской тюрьмы. Его удалось снять в автомобиле правоохранителей после судебного заседания в Лондоне.

У суда собралась толпа репортеров и сторонников Ассанжа. На видео слышны выкрики в поддержку журналиста. Сам Ассанж через небольшое окошко слегка улыбается собравшимся и делает приветственный жест.

В Лондоне идут слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks в Соединенные Штаты. Власти США предъявили ему новые обвинения о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи журналиста ему грозит многолетнее тюремное заключение.