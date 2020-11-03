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В Госдуме осудили террористический акт в Вене

Виктория Ивашечкина
20:21 03.11.2020
В ГД также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.
В Госдуме осудили террористический акт в Вене
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Государственной думе решительно осуждают террористический акт в Вене. По словам депутата ГД Вячеслава Володина, РФ заинтересована в дальнейшем наращивании международного взаимодействия по борьбе с террористической угрозой.

«Депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждают террористический акт в центре Вены», - сказано в сообщении Володина на сайте Госдумы. 

Депутат также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании международного взаимодействия по борьбе с террористической угрозой», - отметил Володин.

Напомним, в понедельник вечером, 2 ноября, в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. 

Ранее австрийские СМИ сообщили, что число жертв стрельбы в Вене, устроенной в понедельник вечером, 2 ноября, увеличилось до пяти. По данным издания Haute, в результате полученных ранений умер 21-летний мужчина.

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