Суд арестовал задержанного по делу об убийстве «колбасного короля»

Подозреваемый в убийстве 54-летнего владельца «Мясной империи» Владимира Маруглова заключен под стражу. Соответствующее решение по ходатайству следственных органов принял суд в подмосковной Истре, сообщили в СК РФ.

В рамках расследования уголовного дела следователи обыскали автомобиль задержанного 49-летнего Александра Мавриди, в котором обнаружили пистолет, наручники, чужие паспорта, медицинские препараты и другие предметы. Дома у злоумышленника правоохранители нашли прикованного наручниками к кровати пенсионера и человека, который присматривал за последним. Пожилой мужчина рассказал, что его силой удерживали и вымогали принадлежащие ему квартиры в Москве.

Убийство Маргулова произошло в ночь на 2 ноября. Преступники ворвались в баню на территории домовладения бизнесмена, связали его и его гражданскую супругу, а затем начали вымогать деньги. В какой-то момент женщине удалось сбежать. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело Маргулова и арбалет, из которого он был застрелен. Продолжается поиск соучастника Мавриди.