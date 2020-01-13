Уникальные кадры: Кремль опубликовал новые снимки работы Путина

На официальном сайте российского президента опубликованы новые фотографии в рамках проекта «Путин. 20 лет», который приурочен к годовщине событий 31 декабря 1999 года. В этот день стало известно имя нового российского президента, а Борис Ельцин объявил о своей отставке.

© kremlin.ru kremlin.ru

© kremlin.ru

Путин стал исполнять обязанности главы государства, а в марте 2000 года победил в первом туре выборов.

© kremlin.ru kremlin.ru kremlin.ru

Проект представляет собой мультимедийный фотоальбом. В нем снимки, которые сделали фотографы главы государства.

© kremlin.ru

© kremlin.ru

На кадрах подробности официальных визитов, встреч с лидерами других стран, а также эпизоды из жизни, которые важны для самого президента.