В МИД РФ прокомментировали отказ Варшавы отмечать юбилей освобождения от фашистских захватчиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Варшавы о том, что в городе не собираются отмечать день освобождения города от фашистов. По ее словам, европейские противники фашизма скоро вынуждены будут «уйти в подполье».

Ранее в Варшаве заявили, что 17 января много лет не является датой, которая официально отмечается в Варшаве.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что антифашисты в Европе такими темпами «опять будут вынуждены уйти в подполье».

День освобождения Варшавы в 2020 году отметят в Москве. В небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков.