Путин рассказал о разработке новых серий дизельных и атомных ледоколов

Российский лидер Владимир Путин заявил, что на данный момент в России разрабатываются новые серии дизельных и атомных ледоколов. По словам президента, аналогов им в мире нет.

«За ними будущее и, уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, поиску и внедрению смелых технических решений», - отметил Путин на церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один из мощнейших в мире дизель-электрических ледоколов «Виктор Черномырдин» проекта 22600 был спущен на воду в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии спуска и поднятия флага на ледоколе принял участие президент РФ Владимир Путин. Главные цели ледокола - ледовая разведка и буксировка судов, снабжение научных экспедиций в Арктике и Антарктике

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает уникальным ледовым флотом. Глава страны также напомнил, что «Виктор Черномырдин» оснащен двумя вертолетными площадками, ангаром и комплексом хранения вертолетного топлива и заправки вертолетов.